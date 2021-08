Blom Cup: 26 zevenjarigen foutloos eerste dag

Het eerste onderdeel van de Blom Cup voor de zevenjarige springpaarden, dat vandaag in Valkenswaard werd verreden, zit erop. Er kwamen 58 paarden in actie en daarvan bleven er 26 foutloos, waaronder ook drie goedgekeurde KWPN-hengsten. Alle deelnemers met een maximum van acht strafpunten mogen door naar morgen dat betekent dat er morgen in totaal 43 zevenjarigen in actie mogen komen.