Blom Cup begonnen: startlijsten en livestream

Bijna 500 paarden doen mee aan de Blom Cup bij Tops International. Een flink aantal goedgekeurde hengsten zal in de baan verschijnen. Gastjury bij de vierjarige paarden is Michael van der Vleuten. Het hele evenement is live te volgen via KWPN.tv.

Bij de vierjarigen staan 108 springpaarden op de startlijst waaronder de goedgekeurde hengsten Lambada Shake AG, Levi VDL, L’Extreme BH, Love Connects, Ludovicus, Le Kannan en Lay Out. Bij de vijfjarigen neemt het volledige podium van vorig jaar deel: de KWPN-hengstn Kaiden (v.Chaman) en Kallas (v.Dallas VDL) en King Blue (v.Zirocco Blue VDL). Maar ook de goedgekeurde hengsten Kuala Lumpur, Kallmar VDL, Kensington ES, Kardinaal HX, Kitt SB, Kardesh en Kordon VDL. In totaal verschijnen 170 vijfjarigen aan de start.

Zes- en zevenjarigen

Bij de zesjarigen zijn er dat met 126 net iets minder. De KWPN-goedgekeurde hengsten Jack, Jubel ES, Justice HL, Jager, Je Suis Equus Tame, Jacquet-GO, Just One en Jumper Verdi maken hun opwachting. Naast de winnaar van vorig jaar, Je Suis Equus Tame, staat ook de nummer twee, Jesther, en de nummer drie, Jean Couture, op de startlijst. De zevenjarigen is de kleinste groep met 77 deelnemers. De tweevoudig winnaar en KWPN-goedgekeurde hengst Ipsthar staat wederom op de startlijst, samen met onder andere zijn collega hengsten: It’s Highlander VDK, Investment I.B., Inaico VDL, Idextro en Illusion CL.

Hengstenselectie

Naast de reeds goedgekeurde hengsten is het ook mogelijk om met een hengst deel te nemen aan de hengstenselectie via de Blom Cup. De volgende hengsten zijn hiervoor aangemeld:

Ladykiller (Balou du Rouet Z x Clinton)

Liewe (Verdi x Caretino)

King CJS (Action Breaker x Lancelot)

Kentucky (Berlin x Ultimo)

Kwim Keysershof (Quaprice Z x Tangelo van de Zuuthoeve)

Jiamo VDS (Thunder van de Zuuthoeve x Carolus II)

Maikel van der Vleuten gastjury vierjarigen

Net zoals andere jaren wordt de vierjarigenrubriek beoordeeld door een gastjury. Tijdens de halve finale is dat niemand minder dan Maikel van der Vleuten die zelf al meerdere malen succesvol was in deze jongepaardencompetitie. Samen met KWPN-inspecteur Marcel Beukers gaat hij op dinsdag de vierjarigen beoordelen. De finale wordt beoordeeld door Enda Carroll van de Asford Farm en door Hoofd Fokkerijzaken Ralph van Venrooij. Louis Konickx zorgt alle dagen voor een mooi parcours.

