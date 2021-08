Blom Cup: beste 25 zevenjarigen door naar finale, Jadira QSHS de snelste

De beste 25 zevenjarigen over beide onderdelen zijn bekend. Zij komen morgen aan de start in de finale van de Blom Cup in Valkenswaard. Daaronder vier KWPN-goedgekeurde hengsten uit de J-jaargang.

Hylke de Jong leverde met Jadira QSHS ster IBOP-spr sport-spr D-OC (Zirocco Blue VDL uit Udora keur sport-spr van No Limit, fokker W. Kooistra uit Houtigehage) het beste resultaat van tien duo’s die in zowel het eerste als tweede onderdeel geheel foutloos bleven op de graspiste van de Tops International Arena. Hij was namelijk vandaag de snelste van dat selecte gezelschap.

Je Suis Equus Tame, Blom’s Jandino en Jacquet-Go

Steven Veldhuis reed de KWPN-goedgekeurde hengst Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot uit Tame Tame van Quaprice Z, fokker S.N.C. Brohier) naar de tweede plaats in het klassement na twee dagen, terwijl Ruben Romp met Blom’s Jandino (Jandino van de Crumelhaeve, Dexter R uit A.Adermie 1 elite EPTM-spr pref prest PROK van Sam R fokkers D.E. en Roeland de Kruijf en Roelof van Minnen) en de KWPN-goedgekeurde hengst Jacquet-Go (Thunder van de Zuuthoeve uit Trophie Tinea Go keur sport-spr prest van Lux) van fokker Harry van de Goor als derde en vierde finishte.

Jubel ES en Jerommeke SB

Ook de KWPN-goedgekeurde hengsten Jubel ES (Harley VDL uit Maxime O keur pref prest van Lauriston) van fokker Egbert Schep en Jerommeke SB (Berlin uit Elahniki keur EPTM-spr prest van Carembar de Muze, fokker Harm Hartlief) hebben zich geplaatst voor de finale bij de zevenjarigen. Het beste dagresultaat kwam op naam van Michael Greeve met Jacksonville Eurohill (Emerald van ’t Ruytershof uit Fyolieta ster sport-spr van Carambole, fokker Christiaan Hendriksen), ook zij komen morgen opnieuw in actie in de finale.

Uitslag

Finalisten

Bron: KWPN