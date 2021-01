Blom Cup dit jaar wederom naar Tops International Arena

De Blom Cup wordt in 2021 weer verreden in de Tops International Arena in Valkenswaard. Het kampioenschap voor jonge springpaarden wordt gehouden van maandag 9 augustus tot en met woensdag 11 augustus. De Blom Cup is tevens de selectie voor het WK Jonge Springpaarden (15-21 september) in Lanaken.

Aan de halve finale van het KWPN Kampioenschap voor jonge springpaarden kunnen merries, ruinen en hengsten deelnemen die dit jaar de leeftijd van vier, vijf, zes of zeven jaar bereiken en zijn geregistreerd in het veulenboek, register A of B of het stamboek van het KWPN of het NRPS grote maat. Bij het NRPS geregistreerde paarden moeten vanaf de geboorte bij dit stamboek geregistreerd zijn.

Bron: KWPN