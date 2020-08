Blom Cup: Doron Kuipers aan de leiding bij zesjarigen

In de Blom Cup voor zesjarigen mogen dertig combinaties door naar de finale. Daaronder Doron Kuipers. Hij gaat met de Just Special VK (Falaise de Muze x Toulon) na twee dagen springen in Valkenswaard aan de leiding, al begint iedereen weer op nul in de finale.

Twee KWPN-goedgekeurde hengsten behoren tot de beste dertig in de Blom Cup voor zesjarigen. De top drie na twee onderdelen bestaat uit Doron Kuipers met Just Special VK (Falaise de Muze uit Energy VK stb-ext PROK van Toulon) van fokker Mark van Kleef uit Ede), gevolgd door Bert-Jan Zuidema met Janko (Glasgow van ’t Merelsnest uit Tarona van Navarone, fokker A. van Oers-Beerendonk uit Oud Gastel) en Larissa Bijl met Just Be Gentle (Tyson uit Be Gentle sport-spr prest PROK van Ticallux Verte) van fokker Pascal Knijnenbug uit Deurne.

Veldhuis en Van Erp

Onder Steven Veldhuis is de KWPN-goedgekeurde hengst Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot uit Tame Tame van Quaprice Z, fokker S.N.C. Brohier uit St.Come du Mont) ook goed aan het springen in Valkenswaard. Dat zag het duo beloond met twee foutloze rondes. Daarmee komt ook hij morgen aan de start in de finale, evenals de door Jarno van Erp gereden KWPN-goedgekeurde hengst Jacquet-Go (Thunder van de Zuuthoeve uit Trophie Tinea Go keur sport-spr prest van Lux) fokker Harry van de Goor.

Uitslag

Bron: KWPN