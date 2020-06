Blom Cup gaat door

Hoewel het nog niet duidelijk is waar de Blom Cup verreden wordt, is inmiddels wel duidelijk dat het evenement dit jaar plaatsvindt van maandag 17 tot en met woensdag 19 augustus. Het KWPN werkte de afgelopen weken hard achter de schermen om nog op korte termijn de Blom Cup te organiseren.

In verband met de door de overheid gestelde richtlijnen rondom de uitbraak van het coronavirus, zijn de KWPN Kampioenschappen dit jaar komen te vervallen. De Blom Cup gaat echter wel door, omdat dit kampioenschap voor jonge springpaarden tevens de selectie voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Springpaarden (16-20 september) in Lanaken is.

Bron: KWPN