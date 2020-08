Blom Cup: Icarus V wint onder Ruben Romp tweede onderdeel zevenjarigen

In de Blom Cup voor zevenjarigen in Valkenswaard heeft Icarus V (Biscayo x Caretino) na twee onderdelen het beste resultaat geboekt. Dat deed de bij Zangersheide goedgekeurde hengst onder het zadel van Ruben Romp. De beste 20 komen morgen terug voor de finale.

Opnieuw kregen de zevenjarigen een mooie proef voorgeschoteld op het hoofdterrein van Tops International Arena in Valkenswaard. Zes combinaties zijn beide dagen geheel foutloos gebleven en vandaag in het tweefasenparcours boekte Ruben Romp de snelste rit met Icarus V (Biscayo uit Carentina van Caretino, fokker M. Verschoor uit Haarle) van Rinus Blom en Robert Muntel. Daarmee kon de hoofdsponsor van de KWPN Kampioenschappen de eerste prijs aan zijn eigen paard uitdelen.

Ina en Ikigai

Tweede werd Olivier van der Vaart met de Indoctro-merrie Ina-Zeldenrust sport-spr (uit Wefarina van Radisson) van fokker A. van Oversteeg uit Sprang-Capelle. Marwin van den Nieuwenhuijzen pakte de derde prijs vandaag met de Elvis ter Putte-nakomeling Ikigai (uit Okori-Retti prest van Iroko) van Martien en Frans Burgers uit Moergestel. Vier jaar geleden won dit paard de VSN-Trofee.

KWPN-hengsten

Vier KWPN-goedgekeurde hengsten eindigden bij de beste 20, en daarmee geplaatst voor de finale morgen. Daarin zal James Billington aan de start komen met Incanto VDL (Kannan uit Donnalina ster pref PROK van Indoctro, fokker Gebroeders Lohuis uit Nijverdal), Bas Moerings is traditiegetrouw van de partij met Ipsthar (Denzel van ’t Meulenhof uit Vestha stb prest van Farmer, fokker Jan Moerings uit Oud-Gastel), Patrick van der Schans rijdt Investment I.B. (Kannan uit Reggae elite sport-spr pref prest PROK van Emilion, fokker G.J.H. Markhorst-van de Velde uit Brucht) en ook Alex David Will komt met zijn hengstencompetitie-winnaar Inaico VDL (Indoctro uit Beach Quella van Baloubet du Rouet, fokker J. Aegten uit Bocholt) aan de start in de finale.

Uitslag

Bron: KWPN