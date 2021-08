Blom Cup: Jump Star SIH maakt naam waar

In het kampioenschap voor de zevenjarigen om de Blom Cup heeft de Zirocco Blue VDL-dochter Jump Star SIH haar naam helemaal waargemaakt. Onder Matthew Sampson trok ze aan het langste eind.

De finale van de zevenjarigen vormde een waardige afsluiter van een dag vol topsport. Voor Matthew Sampson betekende het zijn tweede overwinning, want nadat hij met Love de Vie (v. Grandorado TN) bij de vijfjarigen zegevierde, won hij nu met de Zirocco Blue VDL-dochter Jump Star SIH (mv. Numero Uno, fokkers J. en L. Hiemstra-Bleyi) bij de zevenjarigen. “Dit had ik nooit verwacht! Natuurlijk hadden we winnen wel als doel gesteld en Jump Star SIH is een fantastisch springpaard, maar hier twee overwinningen behalen is wel iets aparts”, vertelt de goedlachse ruiter. “Ze lijkt heel groot en koel, maar ze heeft ongelooflijk veel bloed en is heel snel en wendbaar.”

Jagger HX

Met een mooie tweede plaats zorgde Pieter Keunen met de uit de NMK-kampioene van 2013 gefokte Ustinov-zoon Jagger HX (mv. Bustique) voor mooi succes voor familie Hendrix, die een zeer succesvolle dag hadden in Valkenswaard. Zijn moeder Footlose HX is met Ali Wolff succesvol in de internationale sport op 1,50m-niveau. Jagger HX lijkt in haar voetsporen te gaan volgen.

Vijf in de barrage

Vijf combinaties plaatsen zich voor de barrage. Ciaran Dreeling bleef met Jataki (Jamal van de Heffinck x Waitaki, f/g P. Leenen), waarvan de ruiter zelf mede-eigenaar is, ook opnieuw foutloos en finishte in de derde tijd. De KWPN-goedgekeurde hengst Jubel ES (Harley VDL x Lauriston) was met een dubbele nulrit en vierde plaats onder Kim Hoogenraat de derde KWPN-goedgekeurde hengst van fokker Egbert Schep die hier vandaag sterk voor de dag kwam in de finale. Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) eindigde als vierde bij de vierjarigen, La Costa ES (v. Mosito van het Hellehof) als zesde bij de vijfjarigen en Jubel ES dus vierde bij de zevenjarigen.

Snelste tijd

In een tijd die goed was geweest voor de overwinning, eindigde Ruben Romp met Blom’s Jandino (Dexter R x Sam R, fokkers D.E. en Roeland de Kruijf en Roelof van Minnen) als laatste starter in de barrage met een 0/4-resultaat als vijfde.

Naast deze top vijf mogen ook naar het WK in Lanaken:

– Jadira QSHS (Zirocco Blue VDL x No Limit, fokker W. Kooistra) onder Hylke de Jong

– James Bond HX (Douglas xn Cash) van fokker Stal Hendrix onder Michel Hendrix

– Jive Z.G. (Zinedine B x Diamant de Semilly, fokker W.M.M. Zegers) onder Michel Hendrix

– Juventus (Glasgow van ’t Merelsnest x Navarone, fokker A. van Oers-Beerendonk) onder Bert-Jan Zuidema

Bron: KWPN