Blom Cup: Kwik Tweet en Bas Moerings pakken titel bij zesjarigen

Drie jaar na de overwinning met Ipsthar (Denzel van ’t Meulenhof x Farmer), stond Bas Moerings vandaag opnieuw vooraan in de Blom Cup. Met de snelle en voorzichtige merrie Kwik Tweet (For Pleasure x Twisther) zorgde hij voor familiesucces in Valkenswaard.

Met 19 combinaties in de barrage werd er een mooie strijd geleverd in de finale van de Blom Cup voor zesjarigen. Tien duo’s bleven daarin opnieuw foutloos en als één-na-laatste starter trok Bas Moerings de overwinning naar zich toe met Kwik Tweet (For Pleasure uit Twitter Z van Twisther), gefokt door vader Geert Moerings. Ditmaal geen fokproduct uit hun bekende Esther-stam maar wel opnieuw een paard die precies weet waar het om draait in deze sport: Kwik Tweet blinkt uit met haar inzet, voorzichtigheid en vlugheid.

Slim en modern springpaard

“Ze is echt een slim en modern springpaard. Ik kon mooi het ritme aanhouden en omdat ze zo voorzichtig is, hoef ik me niet druk te maken over bijvoorbeeld de dubbel steil in de laatste lijn. Ze snapt precies dat ze daar van af moet blijven”, vertelt Bas Moerings.

Kahlua-Carmen

De winnaar van de halve finale, haalde als laatste starter alles uit de kast om Moerings van de winst te houden maar moest genoegen nemen met een mooie tweede plaats: Kahlua-Carmen (F-One USA uit Gigi-Carmen sport-spr van Bacardi VDL, f/g Martien en Frans Burgers) onder mede-eigenaar Daan van Geel. “Ze heeft heel veel kwaliteit en springt ontzettend vaak foutloos, dat is toch een belangrijke eigenschap in deze sport”, lacht Van Geel. “Daarbij is ze heel nuchter en dat is handig in een entourage als dit. Ik had hier graag gewonnen maar dit is ook een mooi resultaat.”

Keep In Mind JB

Met de door Joop Breukink gefokte Keep In Mind JB elite EPTM-spr PROK (Berlin uit Bo-Imoo ster PROK van Heartbreaker) eindigde Robert Puck als derde. Ook in de halve finale was dit duo met louter nulrondes als derde geëindigd.

WK Lanaken

De beste elf hebben zich via de Blom Cup geplaatst voor het WK in Lanaken. Naast de top-drie zijn dat:

Kes (Comme il faut uit Cheers ster van Heartbreaker, fokkers Team Nijhof en Sue Thexton) onder Renee de Weert

Kavaliers Blue (Zirocco Blue VDL uit Alexandria van Lancelot, fokker Phil van Liere) onder Pieter Keunen

Kolivar (Colestus uit Galandra PROK van Plot-Blue, fokker Mattie Habraken uit Sint-Oedenrode) onder Pieter Keunen

Kyaklahoma (Carrera VDL uit Zoklahoma VDL ster pref prest van Emilion, fokker VDL Stud) onder Elisah Aarts

Kopenhagen H (Gaillard de la Pomme uit Quidam’s Qui Vive van Quidam’s Rubin, fokker G.B.M. Hagenvoort uit Harbrinkhoek) onder Rianne Visscher

Kenner VDL (Cardento uit Gelena VDL ster van Mr. Blue, fokker VDL Stud) onder Luke Hill

Karel Doorman (Dakar VDL uit Fyenda ster EPTM-spr sport-spr PROK van Hickstead, fokker J. Poppen uit Zwartsluis) onder Koen Westerndorp

Keep It Cool SSS (Zirocco Blue VDL uit Wyoming-S elite EPTM-spr sport-spr PROK van Corland, fokker E.H. Schoonhoven uit Schoonrewoerd) onder Michael Greeve

Bron: KWPN