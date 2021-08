Blom Cup: Love de Vie en Matthew Sampson winnen bij vijfjarigen

Vorig jaar lukte het nét niet om te winnen, toen werd ze tweede, en vandaag zorgde ze met Matthew Sampson voor eerherstel. De merrie Love de Vie (Grandorado TN x Vigo d’Arsouilles) won vandaag de Blom Cup voor vijfjarigen.

Matthew Sampson kende een thuisconcours in Valkenswaard. Met de voor Runway Stables uit Valkenswaard rijdende ruiter sprong de Grandorado TN-dochter Love de Vie (uit Eau de Vie van Vigo d’Arsouilles, fokkers Herman van Triest en Jos Meuleman) drie dagen op rij op geweldige wijze rond.

Ongelooflijk

“Wát een merrie he? Ze is ongelooflijk! We hebben haar dit voorjaar mee gehad naar de Sunshine Tour en daarna is ze lekker de wei in gegaan. Dus ze heeft veel ervaring op gras opgedaan de hele zomer”, lacht de ruiter. “Drie weken geleden hebben we haar weer rustig opgepakt en ze sprong hier alle dagen weer geweldig rond, terwijl ze conditioneel gezien natuurlijk niet op de toppen van haar kunnen zit. Maar het gaat haar allemaal heel makkelijk af!” Als driejarige won deze stermerrie al de VSN Trofee.

Fokkerssucces voor Keunen

De voor het verrichtingsonderzoek aangewezen Lambrusco (Entertainer uit Total Touch stb-ext prest van Lux, f/g Pieter en Loes Keunen-Hanssen uit Linne) van mede-eigenaar Stal Hendrix sprong op overtuigende wijze naar de tweede prijs onder Sophie Hinners. Mooi fokkerssucces voor Pieter Keunen, die deze hengst fokte uit dezelfde moeder als het Olympische springpaard Bardolino (v. Cardento). Als laatste starter sprong Alexander Davis met Lente (Douglas uit Zoëwie stb-ext D-OC van Lupicor, f/g P.P.W. Kiggen uit Ospel) geheel foutloos naar de derde prijs.

KWPN-hengst La Costa ES

De KWPN-goedgekeurde hengst La Costa ES (Mosito van het Hellehof uit Isolde ES elite sport-spr PROK van Cumano) van fokker Egbert Schep sprong dubbel foutloos naar de zesde plaats.

WK Lanaken

Naast deze paarden mogen ook naar het WK in Lanaken:

Liberty VDL (Quickly de Kreisker uit Hyacinthe VDL keur sport-spr van Arezzo VDL, fokker VDL Stud uit Bears) onder Sander Naber

Lumanda I (Gaspahr uit Bumanda keur IBOP-spr van Ukato, fokker W. Uenk uit Twello) onder Daan van Geel

Legodermus PP (Harley VDL uit Zadermie van Clinton, fokker H. Poppelaars uit Hedikhuizen) onder Luke Hill

Loharna-P (Carrera VDL uit Viantha-P elite prest PROK D-OC van Burggraaf, fokker Ben Platzer uit Ommen) onder Nicole Eggens

Limonchella CSI (Gaultier VDL uit Ulana 242 ster sport-spr van Calvados, fokkers Meint-Jan en J. Drenth uit Onstwedde) onder Marriet Smit-Hoekstra

Lady Diva HX (Cape Coral RBF Z uit Diva HX stb sport-spr van Indoctro, f/g Stal Hendrix uit Kessel) onder Stephanie Whitworth

Bron: KWPN