Blom Cup: twee negens voor winnaar Mees van de Watermolen

Nadat hij gisteren al de gedeeld hoogste punten kreeg, overtuigde de KWPN-hengst Mees van de Watermolen (Vannan x Carambole) vandaag opnieuw. Onder het zadel van Steven Veldhuis won hij met tweemaal een 9 de Blom Cup voor vierjarigen.

De beoordeling lag in handen van topruiter Denis Lynch en inspecteur Henk Dirksen. Het was een uitdaging voor de vierjarigen op het hoofdterrein maar de meeste kwamen niet in de problemen. Zo ook de hengst Mees van de Watermolen (Vannan uit Holinda ster van Carambole) van fokker Jan Greve, met Steven Veldhuis in het zadel.

Meest complete van de dag

“Voor ons het meest complete springpaard van de dag, en het is heel positief dat de ruiter geen sporen nodig had. Dat geeft aan dat Mees van de Watermolen veel bloed heeft, en hij laat zich geweldig rijden”, lichtte Denis Lynch toe. “Dit is een hengst waarvan we veel verwachten te horen in de toekomst.”

Mindset ES

Zijn grootste concurrent van de halve finale, waarmee hij de hoogste score gisteren deelde, werd nu vierde: de KWPN-goedgekeurde hengst Mindset ES (Aganix du Seigneur uit Hosanne ES keur sport-spr van Kannan) van fokker Egbert Schep, onder Jarno van Erp. Hij verdiende vandaag een 8,6 voor het springen en het gaan tussen de hindernissen. “Ook een heel goed paard met veel balans, die nog iets wisselend in de techniek was. Hij laat zich goed rijden en ook van hem hebben we goede verwachtingen voor de toekomst.”

Magnifique TS

Op de tweede plaats eindigde de atletische Magnifique TS (Grandorado TN uit Corolla TS stb PROK van Air Jordan, fokker Familie Ter Schure uit Witte Paarden) van Team Nijhof en Bart Blaauwgeers. Onder Joshua Hutchins verdiende deze ruin een 8,9 voor het springen en een 8,6 voor het gaan tussen de hindernissen. “Dit paard blinkt uit met zijn vermogen, is atletisch en heeft een hele goede instelling. Hij lijkt alles te hebben voor het hogere werk.”

Madora Keizersberg

De top-drie werd compleet gemaakt door de beste merrie van dit kampioenschap: Madora Keizersberg (Scotch On Ice Z uit Isadora van Numero Uno) van fokker Stal Keizersberg onder Johan Klein Zieverink. Zij behaalde een 8,7 voor het springen en een 8,8 voor het gaan tussen de hindernissen. Ze bouwde positief op en sprong ook de combinaties met opvallend veel gemak.

Uitslag

Bron: KWPN