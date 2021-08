Blom Cup vierjarigen: Mees van de Watermolen en Mindset ES aan de leiding

Twee KWPN-goedgekeurde hengsten delen de eerste plaats in de halve finale van de Blom Cup voor vierjarigen. Dat zijn Mees van de Watermolen (Vannan x Carambole), gereden door Steven Veldhuis, en Mindset ES (Aganix du Seigneur x Kannan) onder het zadel van Jarno van Erp.

Juryleden Pieter Clemens en Marcel Beukers beoordeelden een kleine 100 vierjarigen. “Het was leuk om de jonge paarden hier te beoordelen, het is best een moeilijke opgave vierjarige paarden maar over het algemeen deden ze het goed”, reageert Pieter Clemens na afloop. “De twee hengsten die bovenaan zijn geëindigd hebben beide veel vermogen, zijn heel voorzichtig en ze zochten de hindernissen goed zelf op. Ik heb zeker een stel hele fijne paarden gezien hier vandaag en wens ze succes morgen, dan moeten ze op gras en dat zal nog wel een nieuwe uitdaging vormen maar daar leren ze veel van.”

Mindset ES

Met een 8,8 voor het springen en een 8,4 voor het gaan tussen de hindernissen kwam Mindset ES (Aganix du Seigneur uit Hosanne ES keur sport-spr van Kannan, f/g Egbert Schep) onder Jarno van Erp uit op 26 punten. “Deze hengst laat zich heel goed rijden en hij springt met heel veel macht. Hij heeft veel galop, is voorzichtig en springt telkens goed met de schoft omhoog”, licht Marcel Beukers toe.

Mees van de Watermolen

Op hetzelfde puntentotaal kwam de KWPN-goedgekeurde Mees van de Watermolen (Vannan uit Holinda ster van Carambole) van fokker Jan Greve uit. Onder Steven Veldhuis verdiende hij een 8,6 voor het springen en een 8,8 voor het gaan tussen de hindernissen. “Opnieuw een hengst die zich geweldig goed laat rijden. Hij heeft veel lossigheid in galop en op de sprong, en bouwde heel mooi op. Hij sprong een mooie ontspannen ronde en basculeert goed.”

Mainly San Peppy

Op de derde plek eindigde Mainly San Peppy (Brantzau VDL uit I’m Here sport-spr van Carambole) van fokker Stal Thijssen uit Sevenum en mede-geregistreerde MDR Stables uit Nuenen. “Deze niet al te grote merrie galoppeert heel lichtvoetig en springt met heel veel gemak en lossigheid. Ze maakt de sprong achter telkens goed af en toonde goede reflexen.” De Brantzau VDL-dochter behaalde een 8,5 voor het springen en een 8,6 voor het gaan tussen de hindernissen.

Mala Noches en Melita

Met tweemaal een 8,5 deelden Mala Noches (Tangelo van de Zuuthoeve uit Verisja keur sport-spr van Numero Uno) van fokker Roelof Bril en Melita (Carrera VDL uit van Quite Easy, fokker A.J. Braamhaar uit Enter) onder Julia Otto de vierde plaats. Eerstgenoemde is een halfbroer van de KWPN-goedgekeurde hengst Lazzaro (v. Homeron). “Mala Noches springt met veel macht en telkens goed naar boven. Hij zou daarbij nog iets meer ruggebruik mogen tonen maar maakt de sprong achter goed af en laat zich heel goed rijden.” Ook de lichtvoetige elite EPTM-spr (83,5 punten) merrie Melita viel op met haar goede afdruk. “Deze merrie sprong met veel gemak. Ze galoppeert nog iets op de voorhand maar is daarin lichtvoetig, maakt de sprong achter goed af en laat zich ook heel goed rijden.”

Uitslag

Bron: KWPN