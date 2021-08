Blom Cup zesjarigen: finalisten bekend, Kahlua-Carmen op koers

Op het hoofdterrein in Valkenswaard werd vandaag het tweede onderdeel van de Blom Cup voor zesjarigen verreden en daarmee zijn de 40 finalisten bekend geworden. Morgen in de finale beginnen deze 40 combinaties allemaal weer op nul. Over twee dagen was de merrie Kahlua-Carmen (F-One USA x Bacardi VDL) onder Daan van Geel de best presterende zesjarige.

23 combinaties zijn in de Blom Cup voor zesjarigen over beide onderdelen geheel foutloos gebleven. Daarvan leverde Daan van Geel vandaag de beste prestatie met Kahlua-Carmen (F-One USA uit Gigi-Carmen sport-spr van Bacardi VDL) van fokkers Martien en Frans Burgers, waarmee hij op kop kon gaan in de prijsuitreiking vandaag. Op de tweede plaats eindigde Stijn Testers met Kyvana (Dallas VDL uit Wiske ster sport-spr PROK van Kojak, f/g Familie Testers uit Kruisland). De ruiter heeft zich ook met Kyvana’s volle broer Lamborghini, de Blom Cup-kampioen van vorig jaar, geplaatst voor de finale morgen en gaat daarmee op herhaling. Robert Puck is met Keep In Mind JB elite EPTM-spr PROK (Berlin uit Bo-Imoo ster PROK van Heartbreaker, fokker Jan Breukink uit Brummen) na twee dagen als derde geëindigd.

HX fokkerij

Ook Blom Cup-kampioen van 2020, de KWPN-goedgekeurde hengst Kardinaal HX Don Diablo HX uit Wimette ster sport-spr van Karandasj, f/g Stal Hendrix), wist vandaag onder Pieter Keunen opnieuw foutloos te blijven en is daarmee zeker van een finaleplek. Het beste resultaat vandaag in het tweede onderdeel werd ook door een paard uit de fokkerij van Stal Hendrix geleverd: Kimberly HX (Cicero Z uit de Grand Prix-merrie Melisimo sport-spr prest van Libero H) onder Schaefer Raposa.

Uitslag

Finalisten

Bron: KWPN