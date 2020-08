Doron Kuipers stuurt Just Special VK naar finalewinst zesjarigen

Als winnaar van de halve finale, ook overtuigend de finale winnen. Dat lukte Doron Kuipers met de merrie Just Special VK (Falaise de Muze x Toulon) vandaag in de Blom Cup voor zesjarigen.

“Met oog op de Blom Cup heb ik Just Special VK een week of zes geleden naar Doron gebracht”, reageert fokker Mark van Kleef enthousiast. Hij fokte de Falaise de Muze-dochter Just Special VK (uit Energy VK stb-ext PROK van Toulon) uit een lijn waar hij al meerdere generaties mee fokt. “We zijn deze stam begonnen met haar overgrootmoeder, en Doron heeft ook Just Special’s halfzus Hollywood VK onder het zadel voor ons. We zijn heel bewust bezig met de springpaardenfokkerij en fokken zo’n 25 veulens per jaar. Dus dan is dit een mooie erkenning!”

Snel en voorzichtig

Als laatste starter bleven Doron Kuipers en Just Special VK dertien andere barragekandidaten de baas. Steven Veldhuis sprong met hengstencompetitie-winnaar Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot uit Tame Tame van Quaprice Z, fokker S.N.C. Brohier) van Jan Greve naar de tweede plaats. De perfect meewerkende hengst maakte veel indruk met zijn scherpte en voorzichtigheid.

Bas Moerings derde

De fokker van het jaar 2019, familie Moerings, liet ook van zich horen in dit kampioenschap. Bas Moerings deed een razendsnelle poging met het familiefokproduct Jilsther (Diamant de Semilly uit Blisther keur sport-spr prest van Farmer) en zag dat beloond met de derde plaats in deze Blom Cup.

Fokkerspremies

De ‘Vrienden van het KWPN’ hebben fokkerspremies beschikbaar gesteld voor de fokkers van de beste KWPN-gefokte ruin, merrie en hengst. Just Special VK was als winnaar de beste merrie, de als derde geëindigde Jilsther de beste ruin in de finale. Je Suis Equus Tame, heeft een buitenlandse registratie en derhalve is er geen fokkerspremie uitgereikt voor de beste hengst.

Uitslag

Bron: KWPN