Fallon V’Gas aangewezen voor verkort onderzoek

De vierjarige interessant gefokte Fallon V'Gas (Cornet Obolensky x Chellano Z) van de combinatie Aaldering/Swelheim is vandaag na zijn presentatie in de finale van de Blom Cup voor vierjarige springpaarden aangewezen voor het verkorte KWPN verrichtingsonderzoek van 21 dagen. De reeds Selle Français goedgekeurde hengst nam hors concours deel aan de Blom Cup en viel onder Yente Schrijvers in de smaak bij de hengstenkeuringscommissie.