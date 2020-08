Finalewinst vijfjarigen voor Kardinaal HX en Pieter Keunen

De KWPN-goedgekeurde hengst Kardinaal HX (Don Diablo HX x Karandasj) is de nieuwe kampioen van de Blom Cup voor vijfjarigen. Onder Pieter Keunen bleek de hengst van Stal Hendrix onverslaanbaar.

Tien combinaties mochten terugkomen voor de barrage in de finale van het KWPN Kampioenschap voor zesjarige springpaarden. Vijf van hen hebben het kampioenschap afgerond zonder één enkele fout en Kardinaal HX (Don Diablo HX uit Wimette ster sport-spr van Karandasj) van fokker Stal Hendrix deed dat met Pieter Keunen in de allersnelste tijd. Met zijn grote mate van voorzichtigheid en goede instelling heeft de opvallende hengst vandaag zijn visitekaartje afgegeven.

Mooie erkenning

“We hebben altijd veel geloof gehad in Kardinaal HX en het is heel mooi dat hij hier kampioen is geworden. Hij komt uit een geweldige sportstam, en was in dat jaar de enige hengst uit een Grand Prix-moeder die is goedgekeurd. Dat komt toch altijd terug”, vertelt Paul Hendrix. “Als jong paard had hij nog wel eens wat last van spanning maar nu hij meer ervaring krijgt, wordt hij alleen maar beter. Het is een mooie erkenning voor het hele team dat hij hier kampioen is geworden.”

Romano haalt alles uit de kast

Als laatste starter haalde Giovanni Romano alles uit de kast met de aan Grandorado TN nauwverwante Eldorado van de Zeshoek-zoon Kaspar R (uit Termieque elite prest PROK van Baloubet du Rouet, fokker M. Rietberg uit Holten) en schoot in tijd net te kort om Keunen en Kardinaal HX van de zege af te houden.

Houwen en Kiekeboe op drie

Kristian Houwen pakte de derde prijs met de scherpe Cidane-dochter Kiekeboe VM keur EPTM-spr (uit Burandot ster IBOP-spr sport-spr PROK D-OC van Contendro II) van fokker Jan van Meever. Deze merrie sprong als driejarige al naar 85 punten in de EPTM.

Fokkerspremies

De fokkerspremies gingen naar Stal Hendrix voor Kardinaal HX als beste hengst, Jan van Meever als fokker van beste merrie Kiekeboe VM en W. Liezen uit Wanneperveen als fokker van de als vierde geëindigde ruin Kadans (Quidam de Revel uit Catascha Z van Carthago) onder Rogier Linssen. Kadans is in geregistreerd bij familie Grooten-Kremer uit Swalmen.

Uitslag

Bron: KWPN