Hands-Off zegeviert in 1,40m voor KWPN-merries

Op 1,40m-niveau gingen vijftien acht- tot en met tienjarige merries de strijd met elkaar aan. De Numero Uno-dochter Hands-Off kon zich onder Dries van der Linden als winnaar opstellen.

Het bijterrein van de Tops International Arena stond vandaag geheel in het teken van de acht- tot en met tienjarige merries, die op 1,30m-, 1,35m- en 1,40m-niveau de strijd in de Blom-wedstrijd aan gingen. In de hoogste klasse bleven maar liefst tien combinaties foutloos in deze direct op tijd verreden proef. Dries van der Linden sprong met de Numero Uno-dochter Hands-Off (uit de Grand Prix-merrie Odile v. Indoctro) van fokker J.A. Schipper naar het snelste foutloze resultaat en stelde zo de zege veilig. Deze interessante merrie is onder meer een volle zus van het Grand Prix-springpaard Take Off.

Veldhuis en Schellekens maken top drie compleet

Steven Veldhuis deed met de Emerald van ’t Ruytershof-dochter Installera Balia RS (uit Wya Balia v. Germus R) van fokker Redmill Stables ook een goede poging en zag dit beloond met de tweede prijs, net voor Tom Schellekens met de door H. van de Boomen gefokte Isabel (Captain Cooper uit Amalia v. Nonstop). Hiermee kon deze goed springende acht- en negenjarige merries een mooie etalage geboden in Valkenswaard.

Bron: KWPN