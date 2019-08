Hengst Jager, eerder opgehaald in Ermelo, wint finale 5-jarigen

Niet Sophie Hinners met Jean Couture (Arezzo VDL x Tangelo vd Zuuthoeve) of Bas Moerings met Jesther (Cardento x Guidam) ging er met de hoogste eer vandoor in de finale van de Blom Cup voor de 5-jarigen. Deze was voor Jager (Numero Uno x Carthago) onder de Italiaanse ruiter Luco Coata. De schimmelhengst, gefokt door Siem Kat, staat op stal bij Wout Jan van der Schans en maakt de verwachtingen die hij wekte als 2,5-jarige nu waar.

Negentien van de dertig combinaties die aan start kwamen bleven foutloos en deden een poging in de barrage. Daar ontstonden in het heetst van de strijd hier en daar fouten. De eerste snelle tijd (32,41) werd in een zeer vloeiende rit neergezet door Michael Greeve met Jacksonville Eurohill (Emerald van ’t Ruytershof x Carambole). Uiteindelijk bleek dit goed voor de vierde plaats. Sophie Hinners liet met de patente Jean Couture (Arezzo VDL X Tangelo vd Zuuthoeve) zien dat het nog sneller kon. De hengst van De Radstake, in juni nog winnaar van de Stal Hendrix-wedstrijd met twee negens, kwam in 32.23 over de finish waarmee ze tweede werd.

‘Wel weer heel interessant’

Als drienalaatste starter ging Bas Moerings met Jesther zoals te verwachten viel vol voor de winst. De tijd die hij neerzette, 31,97, was op dat moment de ook de snelste. Maar Luca Coata deed er met Numero Uno-zoon Jager nog een tandje bovenop en was ruim twee tienden van een seconden sneller. Wout Jan van der Schans is blij met de ontwikkeling die de hengst heeft doorgemaakt. “Bij het vrijspringen deed hij het als 2,5-jarige heel goed. In het verrichtingsonderzoek viel het wat tegen, waarop ik heb geadviseerd om hem op te halen. Maar zoals hij nu springt, is hij wel weer heel interessant!”

Geen geluk

Vader Geert Moerings kon zijn succes met Jilster, gisteren winnaar van de halve finale, niet herhalen. Het geluk, waar hij gisteren op hoopte, was niet aan zijn kant. De felle merrie kreeg een balk aan de benen op de laatste hindernis.

Zangersheide

De tien hoogstgeplaatste combinaties ontvingen een uitnodiging voor het WK Jonge paarden in Lanaken. Naast de acht prijswinnaars zijn dat Cindy Pardaen met AES-hengst Jubel’s Mumbo (Elton John x Lauriston) en Caroline Müller met KWPN-hengst Justice HL (Harley VDL x Epilot).

Uitslagen

Bron: Horses.nl