Hengsten nemen de leiding in finale 4-jarigen

Lichtvoetig, een gedragen galop, goede reflexen, een zeer goede bascule en veel vermogen. Het is het oordeel van de jury over Kaiden (Chaman x Crawford), onder Bart Lips de winnaar bij de 4-jarigen. Met een puntentotaal van 26,60 won de KWPN-hengst het nipt van jaargenoot Kallas (Dallas VDL x Quality time) onder Max van de Pol (26,30).

De verschillen tussen de beste vierjarigen in de Blom Cup zijn niet groot. Kaiden krijgt een 8,8 voor het springen en een 9 voor het gaan tussen de hindernissen. Voor Kallas is er een 8,7 en een 8,9. Na de twee KWPN-hengsten eindigt King Blue (Zirocco Blue VDL x Andiamo) onder Marco Sas als derde. Met een 8,5 voor het springen en een totaal van 25,60 doet hij weinig onder voor de nummer 1 en 2.

‘Nog wat groen’

De 26 vierjarigen die zich lieten zien in deze finale worden over het algemeen positief beoordeeld door de jury, bestaande uit Hester Klompmaker en Gilbert Böckmann. Hier en daar missen ze wat kracht, is een paard nog wat groen of wat wisselend op de sprong. Maar dat is een kwestie van tijd. Over vermogen, reflexen en lichtvoetigheid heeft de jury niet te klagen.

Uitslagen

Bron: Horses.nl