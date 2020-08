Zoï Snels stuurt Ladykiller naar overwinning in halve finale Blom Cup vierjarigen

Ruim honderd vierjarigen gingen de strijd aan in de halve finale van de Blom Cup in Valkenswaard. De beste 25 mogen door naar de finale en vandaag kreeg Ladykiller (v. Balou du Rouet) de hoogste punten.

De beoordeling in de halve finale lag in handen van Maikel van der Vleuten en Marcel Beukers. “We hebben een goede kopgroep gezien en de verschillen tussen de 25 finalisten waren vandaag niet enorm groot. Daarnaast hebben we een duidelijke middenmoot gezien met paarden die nog wel wat aan de groene kant waren. Het is natuurlijk een apart seizoen en er is hier best wat te zien voor de jonge paarden”, reageert inspecteur Marcel Beukers. “Maikel en ik zaten goed op één lijn, we hebben geselecteerd op scherpe, lichtvoetige paarden die zich fijn laten rijden en gemakkelijk springen.”

Complete paarden

Met een 8,5 voor het springen en een 8,2 voor de rijdbaarheid kreeg Ladykiller (Balou du Rouet uit Doutzen stb van Clinton, fokkers Gebroeders Bosch uit Luttenberg) van J. Schuttert uit Ommen de hoogste punten. Zoi Snels stelde de hengst voor. “Deze hengst heeft een grote galop en laat zich daarin al goed bewerken. Op de sprong valt hij op met zijn vermogen en hij maakt de sprong achter heel goed af.”

Lucifer JDV

Met een 8,3 voor het springen en 8,5 voor de rijdbaarheid eindigde de Cape Coral RBF Z-nakomeling Lucifer JDV (uit Cantate Z van Calvin Z, fokker Jean Dresen uit Valkenburg) van HX Breeding uit Kessel onder Sophie Hinners als tweede. “Dit is een heel lichtvoetig, bloedgemaakt paard die zich heel fijn laat rijden. Hij springt goed in de manieren en springt met veel gemak.” Derde werd de stoere Luka-Cara (Akarad Hero Z uit Vera Cara sport-spr prest van Casco, fokker H.W.M. Hekking uit Raalte) van amazone Rianne Nalis. “Hij kreeg een 8,2 voor het springen en een 8,5 voor de rijderij. Hij heeft veel galop, laat zich goed rijden en springt met vermogen.”

Gekeurde hengsten

De beste 25 paarden mogen door naar de finale morgen. Onder hen ook de goed springende KWPN-goedgekeurde hengsten Lambada Shake AG Z (Aganix du Seigneur uit Grappa AG van Spartacus, fokker Alex Gisbertz uit Beek) die werd voorgesteld door Tim van den Oetelaar, Love Connects (Connect uit Hello Twiggy elite IBOP-spr D-OC van Quality Time, fokker Wilma Braat-Brummelkamp uit Wenum Wiesel) onder Megan Laseur en Levi VDL (Arezzo VDL uit Erusa ster EPTM-spr D-OC van Diamant de Semilly, fokker E. Reyrink uit Diessen) onder Alex David Gill.

Uitslag

Bron: KWPN