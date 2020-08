Rinus Blom houdt Cup in eigen huis met Blom’s Icarus V

Vorig jaar zag Rinus Blom zijn vijfjarige Blom's Hiek'n (Falaise de Muze x Matterhorn) de Blom Cup winnen en dit jaar houdt hij met Blom's Icarus V (Biscayo x Caretino), die hij in gedeeld eigendom heeft met Robert Muntel, de Cup in eigen huis. De bij Zangersheide goedgekeurde hengst liep onder Ruben Romp met een snelle rit gemakkelijk naar de zege in de finale voor zevenjarigen.

Blom’s Icarus V won op dinsdag al het tweede onderdeel voor de zevenjarigen en liet zich in de finale wederom van zijn beste kant zien. De hengst liep in de finale foutloos rond in 42,01 seconden en was daarmee ruim anderhalve (!) seconde sneller dan Istabraq TCS (Durrant x Crown Z) onder Sophie Hinners.

Incanto VDL derde

De top drie van de finale werd compleet gemaakt door James Billington en Incanto VDL (Kannan x Indoctro). De KWPN-goedgekeurde hengst finishte foutloos in 45,91 seconden. De andere vier barragekandidaten slaagden er niet in foutloos te blijven in de barrage.

Uitslag.

Bron: Horses.nl