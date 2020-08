Stijn Testers en Lamborghini winnen spannende finale vierjarigen

Het was een spannende strijd in de Blom Cup voor vierjarigen. Zowel VSN-kampioen Love de Vie (Grandorado TN x Vigo d'Arsouilles) als Lamborghini (Dallas VDL x Kojak) kregen een 9.3 en 9.0 in het finale-onderdeel. Er moest een barrage aan te pas komen om te bepalen wie zich de winnaar van de Blom Cup 2020 mocht noemen. Daarin waren Lamborghini en Stijn Testers de snelste.

Willem Greve zat pas voor de derde keer op de normaal door Juulia Jylas gereden Grandorado TN-dochter Love de Vie (uit Eau de Vie van Vigo d’Arsouilles, f/g Herman van Triest en Jos Meuleman) en ze moesten het afleggen tegen Lamborghini (Dallas VDL uit Wiske ster sport-spr PROK van Kojak, fokker Familie Testers) onder Stijn Testers. In de barrage boekte laatstgenoemde het snelste resultaat en zo konden ze de overwinning veilig stellen.

Nalis en Luka-Cara derde

De beoordeling lag in handen van Enda Carroll en Ralph van Venrooij, die beiden duidelijk te spreken waren over de kwaliteit van de paarden in de finale. Met eveneens een 9.3 voor het springen en daarnaast een 8.9 voor het gaan tussen de hindernissen pakte Luka-Cara (Akarah Hero Z uit Vera Cara sport-spr prest van Casco, fokker H.W.M. Hekking uit Raalte) onder eigenaresse Rianne Nalis de derde plaats.

Dure tijdstrafpunt

De allerhoogste punten van de dag waren voor de KWPN-goedgekeurde hengst Lambada Shake AG (Aganix du Seigneur uit Grappa AG van Spartacus, fokker Alex Gisbertz uit Beek) onder Tim van den Oetelaar. Met de kwaliteitsvolle hengst van Stal Hendrix, familie Lammers en Jan van Meever eindigde de ruiter net buiten de toegestane tijd en daardoor liepen ze tegen één dure tijdstrafpunt aan. Dat bleek het verschil tussen de overwinning en de negende plaats.

Grote sport

“We hebben vandaag echt hele goede paarden gezien, de top 10 bestaat stuk voor stuk uit paarden die ik straks terug verwacht te zien in de grote sport”, reageerde Enda Carroll enthousiast.

Fokkerspremies

De fokkers van kampioen Lamborghini ontvingen de fokkerspremie voor de beste ruin, Herman van Triest en Jos Meuleman als fokkers van Love de Vie als beste merrie en als beste hengst eindigde Ladykiller (Balou du Rouet uit Doutzen stb van Clinton, fokkers Gebroeders Bosch uit Luttenberg) van Jan Schuttert op de vierde plaats.

Uitslag

