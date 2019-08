Twee hengsten doorverwezen via Blom Cup: Jerommeke SB en Investment

Van de vier springhengsten die vandaag door de hengstenkeuringscommissie werden bekeken in de Blom Cup zijn er twee door naar de tweede bezichtiging. Het gaat om de vijfjarige Jerommeke SB (Berlin x London) van Stal Brouwer. Hij bleef foutloos en zette bij de vijfjarigen de tweede tijd neer. Bij de zesjarigen gaat het om Investment (Kannan x Emilion) van I. Boon, die met Patrick van der Schans twee springfouten maakte in het eerste onderdeel van de zesjarigen.

De door Harm Hartlief gefokte Jerommeke was al AES-goedgekeurd en kwam dit voorjaar in handen van de gebroeders Brouwer. Hij maakte in de Blom Cup vanmorgen een goede indruk. Investment was al eens aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, maar verliet het onderzoek in 2016 vroegtijdig. Nu krijgt hij via de Blom Cup misschien een tweede (verkorte) kans. Investment werd gefokt door G.J.H. Markhorst-van de Velde uit Brucht en uit zijn moeder kwamen al drie internationale springpaarden.

Bron: Horses.nl