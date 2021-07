Uniek podium voor KWPN-springmerries in Valkenswaard: inschrijven kan nog

Op woensdag 11 augustus worden er op de schitterende accommodatie van de Tops International Arena in Valkenswaard nieuwe rubrieken verreden voor acht-, negen- en tienjarige KWPN-springmerries. Inschrijven kan nog!

De Blom Cup, het kampioenschap voor jonge springpaarden (vier-, vijf-, zes- en zevenjarigen), vindt dit jaar plaats van 9 t/m 11 augustus. Deze competitie staat altijd garant voor mooie sport en een spannende strijd om de felbegeerde titel Blom Cup-winnaar.

Z, ZZ- en 1,40m. rubrieken

Op woensdag 11 augustus, de finaledag van de Blom Cup, organiseert het KWPN tevens een Z, ZZ- en 1.40m rubriek voor merries geboren vanaf 2011 t/m 2013 die zijn geregistreerd in het veulenboek, het register A, het register B of het stamboek van het KWPN.

De rubrieken worden verreden op de schitterende accommodatie van de Tops International Arena in Valkenswaard. Er geldt een maximum van twee paarden per ruiter per klasse. Het maximum aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven kan via www.kwpn.nl/blomcup.

Het KWPN vindt het enorm belangrijk om de fokkers en de jonge springpaarden een (internationaal) podium te bieden. Daarom worden alle rubrieken live uitgezonden via KWPN.tv en ClipMyHorse.

Uiteraard is alles onder voorbehoud van eventuele maatregelen vanuit de overheid in het kader van het coronavirus.

Inschrijven BLOM Merriespringen 1.30m (Z), Valkenswaard

Inschrijven BLOM Merriespringen 1.35m (ZZ), Valkenswaard

Inschrijven BLOM Merriespringen 1.40m, Valkenswaard