Wijzigingen in Blom Cup 2021

De Blom Cup voor vier- tot en met zevenjarigen staat dit jaar op het programma van maandag 9 tot en met woensdag 11 augustus en wordt verreden bij de Tops International Arena in Valkenswaard. Dit jaar zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd om zoveel mogelijk paarden de finale te laten springen. Naast de Blom Cup staan in Valkenswaard nieuwe rubrieken voor acht-, negen- en tienjarige KWPN-springmerries op het programma.

Voor de Blom Cup wordt als eerste het aantal finalisten verhoogd. Bij de vijf- en zesjarigen wordt het aantal verhoogd van 30 naar 40 finalisten. Bij de zevenjarigen wordt het aantal verhoogd van 20 naar 25 finalisten.

Tweede ronde halve finale

Voorheen plaatsten de beste 70% van de combinaties zich automatisch voor de tweede ronde van de halve finale. Dit jaar wordt er gewerkt met een andere formule: alle combinaties tot en met acht strafpunten mogen door naar de tweede ronde van de halve finale bij de vijf-, zes- en zevenjarigen.

WK Jonge Springpaarden

De Blom Cup is tevens de selectiewedstrijd voor het WK Jonge Springpaarden 2021. Het Wereldstamboekenkampioenschap voor Jonge Springpaarden wordt gehouden van 23 tot en met 26 september 2021 in Lanaken (België) op stoeterij Zangersheide. De FEI stelt later in het vraagprogramma vast hoeveel Nederlandse paarden afgevaardigd mogen worden.

Nieuwe rubrieken

Naast de Blom Cup worden er in Valkenswaard dit jaar nieuwe rubrieken verreden voor acht-, negen- en tienjarige KWPN-springmerries. Op woensdag 11 augustus, de finaledag van de Blom Cup, zijn er Z, ZZ- en 1,40 m. rubrieken voor merries geboren vanaf 2011 tot en met 2013 die zijn geregistreerd in het veulenboek, het register A, het register B of het stamboek van het KWPN. Deze rubrieken worden verreden op een zandbodem. Er geldt een maximum van twee paarden per ruiter per klasse.

Livestream

De Blom Cup wordt live uitgezonden via KWPN.tv en ClipMyHorse.tv.

Bron: KWPN