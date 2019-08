Zege voor vijfjarige Jilsther in halve finale Blom Cup

De Diamant de Semilly-zoon Jilsther zette de tweede overwinning van vandaag neer voor de familie Moerings. Onder Geert Moerings pakte de ruin de overwinning in de halve finale van de Blom Cup. Eerder vandaag won Bas Moerings al de halve finale voor zesjarige paarden met de KWPN-goedgekeurde Ipsthar. Vanavond herhaalde zijn vader dit succes met zijn eigen fokproduct Jilsther (Diamant de Semilly uit Blisther keur sport van Farmer), die uit dezelfde moederlijn komt als stalgenoot Ipsthar.

De tweede prijs kwam op naam van de elitemerrie Jacky (Ukato uit Evisa ster van Signapore, fokker G.J.H. Heijting uit Groessen) onder Steven Veldhuis. Zij bleven voor op Giovanni Romano en Just Do It (Harley VDL uit Tofiona prest van Cavalier, fokker C. Pluim uit Harskamp).

Onderlinge strijd

“Ik kon niet onder doen voor Bas!”, begint Geert Moerings. “Door die onderlinge strijd ging het denk ik zo goed. Jilsther is een heel fel en heet paard, dat is niet altijd heel makkelijk. Het is wel een heel fanatiek en gewillig paard dat altijd zijn best doet. Met Jilsther is het lastiger om hem rustig te houden, dan om hard te rijden. Morgen beging iedereen weer op nul, ik hoop dat we dan wat geluk hebben; dat heb je toch nodig.”

Finale

Dertig paarden komen aan de start in de finale. Onder Bart Bles plaatste ook de KWPN-goedgekeurde hengst Jumper Verdi (Verdi uit Votti Lottie ster pref prest PROK van Fuego du Prelet, fokker A.A.F.M. Weernink uit Neede) zich voor deze finale. Net als Justice HL (Harley VDL uit Noblesse Oblige elite pref prest van Epilot, fokker Corry Dolstra) onder Caroline Muller en Just Apple (Verdi uit Ulina du Rouet stb pref prest PROK van Baloubet du Rouet, fokker N. van Maaswaal uit ’t Goy) onder Remco Been.

De Blom Cup voor vijfjarige paarden gaat morgen verder met de halve finale, die om 09:00 uur begint.

Bron: KWPN