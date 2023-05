Bondscoach Alex van Silfhout: ‘Ik vertrouw erop dat dat allemaal goed komt’

In de serie interviews op de website van het CHIO Rotterdam komt Alex van Silfhout aan het woord. De bondscoach van de dressuurruiters is een rustig persoon die zijn taak uiterst serieus neemt en goed nadenkt over zijn beslissingen. Van Silfhout is een druk bezet man: "We hebben de wereldbekerfinale en Tolbert achter de rug en Exloo en Compiègne komen eraan. Ik ben er klaar voor en heb er zin in."

“Natuurlijk hebben we wat pech gehad de laatste tijd, maar ik vertrouw erop dat dat allemaal goed komt”, begint Alex van Silfhout het interview. “Ik hoop dat Emmelie Scholtens snel hersteld is van haar knieblessure en bij het publiceren van dit interview is Torveslettens Titanium RS2 weer thuis na zijn koliek-operatie die hij moest ondergaan in Omaha waar hij was voor de eerder genoemde wereldbekerfinale. Natuurlijk heeft hij weer opbouw nodig, maar daar heb ik alle vertrouwen in. Ik denk dat Edward Gal geleidelijk de draad weer gaat oppakken en natuurlijk hebben we Hans Peter Minderhoud en zijn GLOCK’s Dreamboy. Hans Peter heeft met Invictus nog een talentvol paard, maar die heeft eigenlijk nog even tijd nodig. In de dressuur streven we naar de balans tussen maximale ontspanning en maximale inspanning. Dit is een heel smal lijntje en vaak een lange weg.”

Keuze genoeg

Van Silfhout: “Ich Weiss en Thamar Zweistra zijn er ook natuurlijk. Dat paard heeft altijd plezier en ontwikkelt zich goed. Laten we Dinja van Liere en haar paarden niet vergeten en ook Marlies van Baalen lijkt de goede kant op te gaan. Habibi DVB is een talentvol paard en Go Legend DVB is goed op de weg terug. En een opkomend talent is Kirsten Brouwer met Foundation. Ja, als ik het zo op een rijtje zet, lijkt er keuze genoeg en dat is ook de bedoeling.”

Vooruitkijken 2023 en 2024

“Dit jaar staat in het teken van het EK in Riesenbeck en daarvoor is, zoals altijd voor een kampioenschap, het NK de eerste observatie. Daarna volgen Rotterdam en Aken, daar gaan de beste teams heen. Ik vind het belangrijk dat een combinatie zich in teamverband kan laten zien, ik observeer dan of iemand met de druk, die daarbij komt kijken, kan omgaan. Na Aken is er nog een laatste observatie bij De Peelbergen, omdat het EK dit jaar laat valt. Daarna hoop ik duidelijkheid te hebben. In Rotterdam zal zoals altijd een goed team aan de start komen en we gaan natuurlijk voor mooie sport in eigen land. Ik kan niets garanderen, maar mijn best doe ik zeker. Overigens wordt 2024 natuurlijk een nog belangrijker jaar met de Olympische Spelen in Parijs op het programma. Gelukkig hebben we de kwalificatie al binnen en hoeven we dit jaar niet alles uit de kast te halen. Maar volgend jaar moet het wel gebeuren.”

75 jarig jubileum CHIO

We wijzen Alex erop dat er nog iets belangrijks in 2024, het CHIO Rotterdam viert dan haar 75 jarig jubileum. Alex reageert enthousiast: “Oh echt? Wat leuk! Natuurlijk kunnen jullie op me rekenen. Ieder jaar plannen we de observaties zorgvuldig rond het NK, Rotterdam en Aken richting de kampioenschappen en dat zal ook in 2024 het geval zijn. Parijs is in augustus, dus aan mij zal het niet liggen in Rotterdam. We doen daar ieder jaar ons best om er een feestje van te maken en volgend jaar dan maar dubbel ons beste beentje voorzetten”

De jeugd heeft de toekomst

Hebben we overdreven? Onze bondscoach ziet het zonnig in. Daarom de volgende vraag. De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoord gezegde in de sport. Geldt dat ook voor de Nederlandse dressuurjeugd? Alex: “Wat mij betreft wel. De U25 is een moeilijke klasse, maar er duiken daar steeds weer goede combinaties op. Ik vind het sowieso positief dat ruiters en amazones die stap willen maken. Vaak denken we aan het begin van een jaar dat we er niet best voor staan, maar dat valt eigenlijk na een paar maanden altijd weer mee. Ja, ik denk dat we in Nederland goede jeugd hebben, die op een positieve manier aan het rijden is. Natuurlijk met dank aan hun ouders, die investeren er minstens zoveel in als de jeugd zelf.”

Nationale woensdag

“Ik vind het positief dat er meer dressuur is in Rotterdam dan alleen de landwedstrijd voor het allerhoogste niveau. De CHIO Zuid-Holland Cup staat al op de agenda zolang ik me kan herinneren. Voor mensen uit de regio is dit ieder jaar een unieke kans om op een concours als het CHIO te rijden. Ook de U25 rubriek juich ik toe, een mooier leermoment kunnen die ruiters niet krijgen, ik bedoel rijden in zo’n dikke, fantastische ring en het grotemensenwerk leren, wie wil dat nou niet. Ditzelfde geldt ook voor de paradressuur ruiters en last but not least de nationale Grand Prix. Zoals gezegd, rijden de beste ruiters de hoofdrubrieken in Rotterdam en Aken, maar er zijn natuurlijk nog meer Grand Prix ruiters en die verdienen ook een kans. Iedereen heeft bij mij gelijke kansen, ook combinaties die eraan zitten te komen. Natuurlijk zal ik ook tijdens deze nationale rubrieken aanwezig zijn, ik wil precies weten wat er speelt in onze dressuurtop.”

Paardenwelzijn

We kunnen er niet omheen in deze tijd en willen ook graag de mening van de bondscoach dressuur horen over paardenwelzijn. Wederom twijfelt Alex niet en antwoordt hij duidelijk en ferm. Alex: “Mensen die anti-paard zijn vinden ons slecht voor onze paarden. Maar zij weten niet waar ze het over hebben. Wij doen echt alles voor onze paarden, alles om het hen zo comfortabel mogelijk te maken. Weet je wat ik zielig vind ? Paarden of dieren in het wild die een blessure of ziekte oplopen. Die lijden pijn, gaan dood en worden uit elkaar getrokken door andere dieren. Zo kan ik nog wel een rijtje meer voorbeelden opnoemen van dingen, die ik zielig vind en wat ik dierenleed noem. Ja, wij vragen wat van onze paarden, maar aan bijna iedereen op deze planeet wordt iets gevraagd. Jammer al deze onnodige negativiteit, laat mensen zich eerst ergens in verdiepen voor ze een mening geven.”

