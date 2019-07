De Nederlandse Children wonnen gisteren historisch goud op de Europese kampioenschappen springen in Zuidwolde. “Dit is ongelooflijk mooi", glundert bondscoach Edwin Hoggenraat. En Emma Bocken, Finn Boerekamp en Jorinde Dolfijn gaan zaterdag de finale in met nul strafpunten met kans op meer eremetaal.

Er moest een barrage tegen het Duitse team aan te pas komen om te bepalen wie goud en zilver won. Nadat Emma Bocken – Dagma (v.Tangelo vd Zuuthoeve), Jorinde Dolfijn – Providence (v.Air Jordan Z) en Finn Boerekamp – Gradini (v.Diarado) al twee foutloze manches hadden gereden, herhaalde ze dit in de barrage nogmaals en daarmee bleven ze ruim buiten bereik van de Duitse ruiters. Ook vierde teamlid Thijmen Vos met Theo 149 (v.Talkative) reed sterk rond, maar kreeg wel één springfout in de barrage. Het brons ging naar het team van Groot Brittannië.

Hogenraat: ‘Ze kunnen allemaal goed paardrijden’

Bondscoach Edwin Hoogenraat: “Dit is ongelooflijk mooi. Ik had al een heel goed gevoel in de weken voordat we naar dit EK gingen. Maar dat zegt niets. Hier moest het gebeuren. Het moet allemaal mee zitten en lukken. Het is gelukt. We hadden een heel goed voorseizoen met deze groep. Ze kunnen allemaal goed paardrijden, ze zijn er goed mee bezig en daardoor maken ze ook weinig fouten én ze hebben goede paarden. Alles viel op z’n plek vandaag. Een barrage hadden ze nog nooit eerder gereden. Dit is gewoon super.”

“De Childrensport is volwassen geworden, dat hebben we nu wel aangetoond. Luc Steeghs heeft dit een paar jaar geleden op de kaart gezet. Ik had geluk dat ik dit jaar zeven ruiters had, waar ik een team van kon smeden. We staan ook tweede in het FEI Landenklassement, dat zegt ook wat over deze groep.”

‘Ik wilde mijn eigen rondje rijden’

In de barrage waar alle vier de combinaties aan moesten treden tegen de Duitse amazones was de volgorde net als in de wedstrijd. Emma als eerste, daarna Thijmen, Jorinde en als laatste Finn Boerekamp. Voelde hij druk? “Nee, ik wilde mijn eigen rondje rijden. Het pakte goed uit. Ik had geen last van zenuwen. In tweede ronde had ik wel wat geluk toen ik in een lijn van zes galopsprongen er zeven maakte.”

‘Parcours was technisch gebouwd’

Thijmen Vos: “Het parcours stond niet echt hoog, het was wel technisch gebouwd. Het ging bij mij de eerste ronde wat minder, maar daarna kwam ik wel beter in mijn ritme. Na de tweede ronde was wel duidelijk dat we barrage moesten rijden. “

‘De barrage was toch wel spannend’

Emma Bocken: “De zenuwen vielen mee in de eerste omlopen wel mee. De barrage was toch wel spannend. Het doel in de barrage was om nul en vloeiend te rijden. Dat lukte”, lacht de amazone uit Weert.

‘Nog nooit een barrage met Providence gereden’

Jorinde Dolfijn is nog niet zo lang een combinatie met de merrie Providence die in de vier parcoursen van het EK nog geen balk heeft aangeraakt. “Ik had nog nooit een barrage met Providence gereden. Ik wist eigenlijk niet hoe kort ik met haar kon wenden. Het voelde wel heel fijn. Het pakte heel goed uit.”. Net als Emma en Finn is Jorinde met nul strafpunten geplaatst voor de finale op zaterdag. Wat is het plan? “Gewoon weer lekker rijden. Ik zie wel hoe het gaat. Net als vandaag eigenlijk.”

Emma, Finn en Jorinda met nul finale in

Hoogenraat: “Emma, Finn en Jorinda staan nog gedeeld op de eerste plaats met nul strafpunten. We hebben zaterdag nog twee rondes. We proberen vast te houden wat we nu aan het doen zijn.” Wesley de Boer staat in het tussenklassement op plaats 41. Thijmen Vos staat 61e. De Children-finale is zaterdag. Emma, Finn en Jorinde delen met zeven concurrenten de eerste plaats met nul strafpunten.

Bron KNHS