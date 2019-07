Bondscoach Rob Ehrens: ‘Te veel fouten’

De Nederlandse springruiters werden gisteravond zesde in de landenwedstrijd van Aken. De Zweden wonnen, net als vorige week in Falsterbo. Oranje deelde na de eerste omloop de eerste plaats. “Het was niet goed genoeg”, concludeert bondscoach Ehrens.

“Teveel fouten”, is de conclusie van bondscoach Rob Ehrens direct na de tweede omloop van één van de meest prestigieuze landenwedstrijden van het seizoen.

‘Het is nog niet goed genoeg’

Oranje deelde na de eerste manche, met een totaal van 4 strafpunten, de leiding met Zweden, Ierland, Frankrijk en België. “Dan doen we nog goed mee. Maar in de tweede ronde zakten we toch door het ijs. Maikel van der Vleuten had twee fouten, Doron Kuipers na een goed rondje een fout, Willem Greve weer twee en Marc Houtzager had twee fouten en een tijdfout. Dat is teveel. Het is nog niet goed genoeg, we hebben nog werk te doen de komende weken.”

‘Doron had goed debuut’

Doron Kuipers was in aanloop naar Aken aangewezen als reserve voor het team. “Door een blessure van Glasgow vh Merelsnest VDL van Jur Vrieling heb ik dat moeten omzetten. Doron had andere wedstrijden al goed gereden. Hij had een goed debuut hier in Aken.”

Titelverdedigers

De Landenwedstrijd, die voor volgepakte tribunes en onder kunstlicht wordt gereden, had alles in zich van een echte topwedstrijd. De Duitse equipe klom van plaats zes op naar de tweede plaats met drie foutloze omlopen, waaronder twee van Christian Ahlmann en Daniel Deusser die sinds kort pas weer beschikbaar zijn voor hun land. Maar het waren de Zweden, die net als afgelopen zondag in hun eigen Falsterbo als winnaars de wedstrijd eindigden. En dat nog wel met een compleet ander team. Dat belooft wat voor het komende EK in Rotterdam volgende maand, waar de Zweden hun titel verdedigen.

‘We hebben nog werk te doen’

Na Aken maakt Rob Ehrens de balans op en zal de bondscoach binnenkort zijn ruiters en hun paarden bekendmaken die deelnamen aan de Europese Kampioenschappen. Maar zoals Ehrens donderdagavond in Aken zei: “We hebben nog werk te doen de komende weken.”

Bron KNHS