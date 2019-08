Bram Chardon pakt GOUD in Donaueschingen

Bram Chardon heeft in Donaueschingen vanochtend de gouden medaille weten te bemachtigen. Na de dressuur en de marathon stond de Nederlander al op winst en mocht na de vaardigheid dan ook eindelijk de gouden medaille in ontvangst nemen.

De Nederlander kreeg in de vaardigheid wel een bal, maar had al een goede voorsprong opgebouwd ten opzichte van de concurrenten. Chardon pakte het goud voor de Fransman Benjamin Aillaud en Glenn Geerts die het zilver en brons in ontvangst namen.

Landenstrijd

In de landenstrijd kwam Duitsland uiteindelijk als sterkste uit de bus. De Duitsers wonnen het goud met een voorsprong van 11 strafpunten. Het Belgische team kreeg het zilver omgehangen en Frankrijk het brons.

Uitslag individueel en uitslag landenwedstrijd.

Bron: Horses.nl