Britt Dekker ontvangt Hippische Publiciteit prijs

Britt beleefde een stormachtig jaar met onder meer een bioscoopfilm, een documentaire op SBS en uiteraard haar eigen mediakanaal ‘Paardenpraat’. Jumping Amsterdam vormde het podium voor de uitreiking van deze verkiezing. Middels de uitreiking van de HIP Award wil de paardenwereld erkenning geven aan personen die een bijzondere bijdrage geleverd hebben aan publiciteit voor de paardensector.

Britt Dekker

Marlies Reibestein, bestuurslid van de Stichting Hip, overhandigde deze prijs aan Britt, “omdat zij zich in een paar jaar tijd ontwikkeld heeft van een ‘one-man productiemaatschappij’, naar een multi-media talent, met 250.000 razend enthousiaste fans. Britt is erin geslaagd zich zelf over de jaren heen steeds opnieuw uit te vinden, steeds koersend op haar onbevangen, maar haarscherpe media-talent. De boodschap die ze daarmee uitzendt is vooral liefde voor het paard, de vreugde, de trots en vriendschap tussen mens en dier. Dat is een heel belangrijke boodschap, waar de traditionele paardenverslaggeving nog wel eens aan voorbij gaat. Zij is een fantastische representant van de vele 100.000 fervente paardenliefhebbers wiens paard dagelijks hun lust en hun leven is. De paardensport is Britt voor al haar voortdurende enthousiaste en positieve publiciteit veel dank verschuldigd!” , aldus Marlies Reibestein.

Stichting HIP

De Stichting Hippische Innovatieve Projecten (HIP) is een samenwerkingsverband tussen het Hippische bedrijfsleven, het onderwijs en de sport. De Stichting is in 2004 opgericht als een Stichting met een ideëel uitgangspunt. Het beoogt een kwalitatieve verbetering van de paardensector. De Stichting is onder meer initiatiefnemer van de verkiezingen van de Hippische Ondernemer van het jaar, de Toeleverancier van het Jaar en de Instructeur/docent van het jaar.

Bron: KNHS