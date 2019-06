Britt Dekker showt George op Horse Event: ‘Vet spectaculair’

Op vrijdagavond 13 september presenteert Britt Dekker haar nieuwe aanwinst George, de schimmel die ze als ‘salaris’ kreeg van Talpa-baas John de Mol, voor het eerst aan het grote publiek. De show is onderdeel van Horse Event.

Britt Dekker en George zijn waarschijnlijk goed voor een horde aan jeugdige fans. Dekker bereidt zich de komende maanden met haar trainer Tineke Bartels voor op haar optreden met de PRE-hengst. Over de vorm waarin George zijn opwachting zal gaan maken wil Britt nog niet te veel kwijt, alleen dat het “vet spectaculair” wordt.

Appasionata en horsemanship

Horse Event vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 15 september. Op deze achttiende editie komt ook de Australische Warwick Schiller, bekend westernruiter en trainer, clinics geven in horsemanship. De Franse paardenartiest Vincent Liberator, bekend van de paardenshow Appassionata, reist voor het eerst af naar Horse Event. Ook de bij de Royal Andalusian School of Equestrian Art opgeleide Colombiaan Rodrigo Laserna, specialist in grondwerk met paarden, maakt zijn debuut.

Daarnaast zijn wederom van de partij: springamazone Bianca Schoenmakers, dierenarts Dr. Helmut Ende en dressuuramazones Dinja van Lieren en Imke Schellekens-Bartels. Voor de professionele paardenhouder staat ‘De Hippische Ondernemer Dag’ op het programma.

Bron: Persbericht Horse Event