200.000 euro-hengst Vivat Rex wint BuCha-kwalificatie

In 2018 werd Vivat Rex (Vivaldi x Samarant) voor 200.000 euro verkocht op de Oldenburger eliteveiling in Vechta, maar daarna bleef het vrij stil rondom de hengst. Vorig jaar werd hij teruggetrokken voor de sporttest in Münster-Handorf, maar afgelopen weekend maakte hij zijn verwachtingen dan toch waar op de Bundeschampionate-kwalificatie in Fußgönheim. Met een 8,1 won hij de rubriek voor vijfjarigen.