9,2 gemiddeld voor Total McLaren op Bundeschampionate

De Duitsers zijn klaarblijkelijk maar wat blij dat ze met hun jonge paarden weer naar een echt kampioenschap kunnen. Gisteren viel al op dat de kwaliteit enorm was bij de vierjarige merries en ruinen, vandaag bij de vierjarige hengsten (al jaren geen echte toprubriek) was er ook genoeg kwaliteit in de ring. Aan kop kwam de door Helgstrand op de KWPN Hengstenkeuring ontdekte Total McLaren (Totilas x De Niro) met een 9,2 gemiddeld (en een 10 voor de galop).

Ad Valk ontdekte Total McLaren in Duitsland en stelde hem voor op de KWPN Hengstenkeuring. Daar liet Andreas Helgstrand zijn oog op de zwarte Totilas vallen en haalde hem naar Denemarken. Nu begint hij naam te maken onder het zadel. Onder Jana Schrödter kreeg de zwarte in Warendorf een 8,5 voor de stap, een 9,5 voor de draf, een 10 voor de galop, een 8,5 voor de stand van opleiding en een 9 voor de bouw.

Twee keer 9,1

Twee hengsten kwamen uit op een 9,1 gemiddeld en dat toont ook de kwaliteit van deze groep hengsten. Zo vaak worden er geen 9’s (gemiddeld) uitgedeeld in de kwalificatieproeven in Warendorf. De eerste 9,1 gemiddeld was voor Ibiza Dream (Ibiza x Dimaggio) met Sina Aringer.

Vitalos

Ook een 9,1 voor een tweede paard van Helgstrand (en Schockemöhle) in deze proef: Vitalos (Vitalis x De Niro). De vierde plaats met een 8,8 gemiddeld was voor een door Schockemöhle gefokte hengst: Fashion Prinz (Fürst Romancier x Sarkozy) van Ulli Kasselmann.

Nederlands bloed bovenaan

Met een Totilas, een Ibiza en een Vitalis drie keer zonen van KWPN-hengsten bovenaan dus in Warendorf. In totaal scoorden 9 hengsten een 8,5 gemiddeld of hoger

Uitslag

Bron: Horses.nl