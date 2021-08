9,5 gemiddeld voor Fürstenball uit Bella Rose-stam

Feine Bella (Fürstenball x Bordeaux x Donnerhall x Rubinstein) is de grote favoriete voor de Bundestitel voor vierjarige merries en ruinen op de Bundeschampionate in Warendorf. De merrie uit de directe stam van Isabell Werths Bella Rose was al kampioene bij de vierjarigen in Westfalen en velen vonden daar dat ze nog wat zuinig was gepunt. De vette punten kwamen vandaag in Warendorf: 9,5 voor de stap, 9 voor de draf, 10 voor de galop, 9,5 voor de stand van opleiding en een 9,5 voor het exterieur. Daar kon zelfs titelverdediger Rock Festival (v. Rock Forever) niet tegenop.

Feine Bella werd als driejarige al merriekampioene van Westfalen en maakte twee weken geleden op de Westfalen Woche veel indruk onder het zadel. Toen kwam ze op een 9,35 gemiddeld en dat was volgens veel aanwezigen eigenlijk nog te weinig. Vandaag in Warendorf liep de bruine merrie onder Wibke Hartmann-Stommel naar een 9,5 gemiddeld en met die punten gaat ze als favoriet naar de finale.

Titelverdediger Rock Festival

Rock Festival, gereden door fokster en eigenaresse Joline Durand, verdedigt zijn titel aankomend weekend in Warendorf. Vorig jaar was de zeer goed gereden, maar niet spectaculaire ruin de beste bij de vierjarigen. Nu kwam hij gemiddeld uit op een 9 en was Feine Bella toch een maatje te groot.

Hoge kwaliteit

Derde in de kwalificatie werd Verona Diamond (Vivaldi x Don Diamond) met een 8,8 gemiddeld. De kwaliteit bij de vierjarige merries en ruinen is dit jaar zeer hoog. Waar voorgaande jaren een 8,3 wel eens genoeg kon zijn voor de overwinning betekende dat nu plaats 8. In totaal kwamen vijftien combinaties gemiddeld boven de 8 uit.

Uitslag

Bron: Horses.nl