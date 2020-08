Al 850 paarden en pony’s geselecteerd voor Warendorf

Toen bekend werd dat de Bundeschampionate in Warendorf dit jaar toch doorgaan (zonder publiek) maakte menigeen zich zorgen over de kwalificaties in verband met het gebrek aan concoursen. Die zorgen zijn ongegrond gebleken: tot nu toe hebben zich al 850 paarden en pony's gekwalificeerd.

Net als in voorgaande jaren worden de grootste startvelden voor springpaarden verwacht: per 31 juli werden 204 vijfjarige en 314 zesjarige springpaarden geselecteerd voor Warendorf. Maar ook in de dressuurring gebeurt genoeg: 116 vijf- en 81 zesjarige dressuurpaarden hebben een ticket voor Warendorf op zak. De cijfers voor de pony’s zijn als volgt: 55 vijf- en 28 zesjarige dressuurpony’s en 31 vijf- en 17 zesjarige springpony’s.

Veel kwalificaties

Aan het begin van het seizoen maakte menigeen zich zorgen of er wel genoeg kwalificatiemogelijkheden zouden zijn voor de jonge paarden. Die waren er toch: eind juli waren er 34 kwalificaties voor dressuurpaarden, 33 voor springpaarden, 21 voor dressuurpony’s en 16 voor springpaarden georganiseerd.

Teken van vertrouwen

“We wilden een teken van vertrouwen afgeven met de beslissing om het Bundeschampionate te organiseren. Ondanks moeilijke omstandigheden voor iedereen – of het nu gaat om organisator, ruiter, paardeneigenaar, fokker. Ik ben erg blij met deze cijfers en ik wil iedereen in het land bedanken die hier aan heeft bijgedragen ”, zegt wedstrijddirecteur Markus Scharmann.

Bron: FN