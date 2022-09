Alle medailles bij zesjarige springpaarden naar huize Vogel/Hinners

De Duitse topjockey Richard Vogel heeft al eens eerder de bijnaam Mr. Bundeschampionate gekregen. Dit jaar was hij minstens zo succesvol als andere jaren, maar dat is niet alles. Zijn vriendin Sophie Hinners deed het minstens zo goed. En in de finale van de zesjarige springpaarden gingen alle medailles naar Mr. en Mrs. Bundeschampionate: goud voor Vogel met de Holsteiner Dax (v. Dinken), zilver voor Vogel met de Hannoveraan Cornet XL (v. Cornet Obolensky) en brons voor Hinners met de Holsteiner Viva las Vegas W (v. Vagabond de la Pomme).

Dat één echtpaar bijna alle prijzen wegkaapt op de Bundeschampionate is op de Burandt-Wiese, de springring, nog nooit gebeurd. Misschien komt alleen het dressuur-echtpaar dr. Ulf en Eva Möller nog het dichtst in de buurt van dergelijke successen. Voor het springkoppel Vogel en Hinners was er dit weekend het ene na het andere succes in Warendorf: dat begon met de fantatische zege van United Touch S (v. Untouched), die nog maar twee weken bij Richard Vogel op stal staat, in de Grote Prijs vrijdag. Gisteren volgde zilver in het Bundeschampionat voor zevenjarigen met Munin (v. Mylord Carthago) onder Richard Vogel en brons voor Honeybunny (v. Livello) met Sophie Hinners. Vandaag won Hinners goud bij de vijfjarigen met Kalifa (v. Million Dollar) en stuurde ook nog twee andere paarden naar een vijfde en zesde plaats.

Volledig podium

Bij de zesjarigen volgde de kers op de taart: het complete podium werd bezet door het koppel uit Dagobertshausen. De Holsteiner Dax (Dinken x Corrado) was met 39,3 seconden de snelste in de barrage, Vogels tweede paard Cornet XL (Cornet Obolensky x Lex Lugar W) was net iets langzamer (39,57 sec). En ook Sophie Hinners bleef met Viva las Vegas W (Vagabond de la Pomme x Cancara) bleef onder de 40 seconden (39,98).

