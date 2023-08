Amazone van gediskwalificeerde Bundeskampioen San to Alati geschorst

Op basis van een positieve dopingtest werd DSP-premiehengst San to Alati (Secret x Belissimo M), de Bundeskampioen van 2022, gediskwalificeerd. De hengst raakte daarmee zijn titel kwijt en nu is ook bekend dat Mareike Mimberg-Hess, zijn amazone tijdens de Bundeschampionate, voor vier maanden is geschorst.

Na de bekendmaking van de positieve dopingtest ontstond de vraag of San to Alati gediskwalificeerd zou worden. Omdat de betrokken personen er niet in slaagden om de uitslag van de medicatiecontrole te weerleggen, is de diskwalificatie uitgesproken. Daarna ontstond de vraag wat de gevolgen voor amazone Mareike Mimberg-Hess zouden zijn. De FN heeft nu bekend gemaakt dat Mimberg-Hess voor vier maanden is geschorst.

Ingewikkelde zaak

Het was een ingewikkelde zaak omdat San Alati niet door Mareike Mimberg-Hess getraind werd maar door Stefanie Wolf. Zij was de stalamazone van Hinnemann en reed de hengst destijds. Wolf brak vlak voor aanvang van de Bundeschampionate haar been en zodoende nam Mareike Mimberg-Hess de teugels over. De hengst heeft echter nooit bij haar op stal gestaan. Volgens de Duits federatie zijn de regels duidelijk en is de ruiter ten alle tijden verantwoordelijk voor de anti-doping en drugcontroles. Dit geldt ook in het geval van een positieve dopingtest, ongeacht bij wie het paard op stal staat of verantwoordelijk voor de verzorging is.

Mimberg-Hess mist Bundeschampionate

Mareike Mimberg-Hess is het niet eens met de schorsing en kan in hoger beroep gaan. Volgens haar heeft Betinna Hinnerman destijds een document getekend waarin staat dat San to Alati geen verboden middelen heeft gekregen. Haar schorsing betekend ook dat Mareike dit jaar niet mee mag doen aan de Bundeschampionate, waar ze vijf paarden voor had gekwalificeerd. Als ze in hoger beroep gaat kan ze een gerechtelijk bevel aanvragen waardoor de schorsing kan worden opgeschort tot de civiele zaak begint.

Bron: st-george