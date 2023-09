Barbor BS overtuigende kampioene driejarige merries en ruinen

De Hannoveraanse merrie Barbor BS (Bonds x Livaldon x Desperados) won in augustus het Hannoveraanse kampioenschap voor driejarige merries en ruinen. In Warendorf was de merrie onder Sina Aringer ook met afstand de beste in de rubriek voor driejarige merries en ruinen. Ze is de nieuwe Bundeskampioene met een 9,1 gemiddeld en een 10 voor de galop.