Best en allerbest: Fynch Hatton met 9,5 Bundeskampioen

Met een 9,4 gemiddeld denk je de Bundeskampioen wel te pakken te hebben. Dat waren de punten voor de vierjarige hengst Damaschino (v. Danone I), titelverdediger op de Bundeschampionate. Maar daarna kwamen de Helgstrandhengsten Fynch Hatton (v. Formel Eins) en Global Player (v. Grand Galaxy Win T) nog. Fynch Hatton ging er overeen met een 9,5, Global Player scoorde ook een 9,4 gemiddeld.

Het is lang geleden dat het niveau in de rubriek voor vierjarige hengsten zo hoog was als in dit coronajaar. In de finale scoorden maar liefst vier hengsten boven de 9 gemiddeld.

9’s en 10-en

De allerbeste was aan het eind van het liedje Fynch Hatton (v. Formel Eins), die het in de kwalificatie nog met de derde plaats moest doen. De hengst scoorde uitsluitend 9’s en 10-en: een 10 voor de galop en de stand van opleiding, een 9,5 voor de draf en een 9 voor de stap en de bouw. En daarmee pakte niet Eva Möller, die twee hengsten in deze proef reed, maar haar stalamazone Sina Aringer de Bundestitel.

Morgen alles op alles voor Eva Möller

Eva Möller had vandaag niet haar dag. Ze begon de dag met vier kandidaten voor een medaille: Valverde (fouten in proef) en Caty OLD (teruggetrokken vanwege koorts) bij de zesjarigen en Global Player en Danciero bij de vierjarigen. Aan het einde van de dag is er ‘alleen’ een zilveren medaille met Global Player. De voormalig Oldenburger kampioenshengst scoorde een 10 voor de stap, een 9,5 voor de draf en de galop, een 9,5 voor de stand van opleiding en een 8,5 voor de bouw.

Danciero (v. Dancier) kwam vandaag een 9,1 gemiddeld uit op de vierde plaats. Morgen heeft Möller nog een kans op een titel: met de winnaar van de kwalificatieproef bij de vijfjarigen, So Unique (v. Sezuan).

Zilveren medaille delen

De zilveren medaille van vandaag moet Möller overigens delen met de gouden medaillewinnaar van vorig jaar, Damaschino (v. Danone I) met Hannah Laser. De voshengst scoorde vier 9,5-en (stap, draf, galop en stand van opleiding) en een 9 (bouw).

Uitslag

