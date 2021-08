Boa Vista Bundeskampioen vijfjarige dressuurpaarden, Danciero tweede

Boa Vista (Bon Coeur x Scolari) is de nieuwe Bundeskampioen vijfjarige dressuurpaarden. Onder Ingo Papes stalamazone Gretha Heemsoth, die vorig jaar ook al de Bundestitel pakte bij de vijfjarigen met Sommernacht, liep de merrie naar 9,2 gemiddeld. Nipt op de tweede plaats eindigde Andreas Helgstrands kampioenshengst Danciero (v. Dancier) met een 9,1.

Boa Vista kreeg in de Warendorfer dressuurarena een 8 voor de stap, een 10 voor de draf, een 9 voor de galop, een 9,5 voor de dürchlässigkeit en een 9,5 voor de totaalindruk. Daarmee ging de vosmerrie over Helgstrands multikampioen Danciero (Dancier x Floriscount) en Eva Möller. Danciero kreeg een 9 voor de stap, een 9,5 voor de draf, een 9,5 voor de galop, een 8,5 voor de dürchlässigkeit en een 9 voor de totaalindruk. Danciero moet overigens over twee weken alweer aan de bak: dan vertegenwoordigt de hengst Duitsland op het WK in Verden.

Rod Laver, Barcelo en Dancing Brave

Rod Laver (Rock Forever NRW x Fidertanz) kwam uit op de derde plaats met een 8,8 gemiddeld. Voor Dancing Brave (Don Juan de Hus x Lemony’s Nicket) en Barcelo (Bon Coeur x Caprimond), die beide op een 8,7 uitkwamen.

Meervoudig testwinnaar Ellis (v. Escolar) en PSI-topper (770.000 euro) Diaton (v. Dimaggio) eindigden op de zesde en zevende plaats.

Bron: Horses.nl