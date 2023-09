BuCha 3-jarige merries en ruinen: Hannoveraanse kampioen Barbor BS wint ook in Warendorf

De Hannoveraanse merrie Barbor BS (Bonds x Livaldon x Desperados) won in augustus het Hannoveraanse kampioenschap voor driejarige merries en ruinen. In Warendorf op het Bundeschampionat in diezelfde categorie lijkt ze ook op weg naar de titel. Met een 8,9 gemiddeld scoorde de Bonds-dochter onder Sina Aringer het hoogst in de kwalificatie.

Op de tweede plaats volgde de Oldenburger merriekampioene Royal Hope OLD (Total Hope x Danciano) met een 8,7 gemiddeld. Die twee merries staken er boven uit in de kwalificatie voor driejarigen. Op de derde plaats volgt Sparky (Secret x Dr. Watson) met een 8,6.

Een merrie (de Westfaalse Viva Fantastica v. Viva Gold) werd uitgebeld op grond van de bloedregel (bloed in de mond) en de Oldenburger kampioene onder het zadel, Viva Diamond OLD (v. Vitalis), kon in Warendorf niet overtuigen. De merrie was heel heet en leek achter niet helemaal zuiver. Ze kwam uit op een 6,9 gemiddeld.

Uitslag

