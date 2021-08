BuCha: Ballerina wint eerste kwalificatie zesjarige springpaarden

De eerste dag met de kwalificaties voor vijf- en zevenjarige springpaarden was het vooral een Paul Schockemöhle-feestje op de Burandtwiese, de springarena op de Bundeschampionate. Op de tweede dag, waar de zesjarigen voor de eerste kwalificatie in de baan kwamen, zat er ook nog wel een PS-paard in de top, maar kwamen de winnaars uit andere stallen. De snelste nuller (62.35 sec) was Ballerina (Balous Diamond x Cachas) met Philipp Winkelhaus.

Daarachter nog een merrie: Cäthe (Check In x Lord Z) met Stefan Engbers, die 62.81 seconden deed over het parcours. Vervolgens voormalig Stal Hendrix-amazone en regerend Duits kampioene Sophie Hinners met twee paarden op een seconde verschil! 63,76 seconden was de tijd van Munin (v. Mylord Carthago) en 63,77 seconden de tijd van Rocca R.T. (Diarado’s Boy). Hinners vriend Richard Vogel sloot aan op Crack (v. Cornet Obolensky) met een tijd van 64,36 sec.

De zesjarigen springen zaterdag de tweede kwalificatie en zondag de finale.

Uitslag eerste afdeling

Uitslag tweede afdeling

Bron: Horses.nl