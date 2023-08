BuCha: Cascadello-zoon Cosimo aan kop in kwalificatie 6-jarigen, Diaron-nafok valt op

In de kwalificatie voor zesjarige springpaarden op de Bundeschampionate in Warendorf waren de hoogste punten (9,2) vandaag voor de Holsteiner ruin Cosimo (v. Cascadello) onder Pheline Ahlmann. De snelste tijd (en die is straks in de finale uiteindelijk bepalend in het kampioenschap voor zesjarigen) werd neergezet door de door Paul Schockemöhle gefokte Diaro (v. Diaron). Overall maakte ook Schockemöhle de dienst uit met negen paarden in de top-10 in de drie verschillende afdelingen, daarbij was de nafok van Diaron opvallend.

In Duitsland worden grote rubrieken opgedeeld in afdelingen, waarbij er dus meerdere winnaars zijn. De eerste kwalificatieproef voor zesjarige springpaarden op de Bundeschampionate in Warendorf telde vandaag maar liefst 129 deelnemers en de rubriek werd opgedeeld in drie afdelingen. In alle afdelingen haalden meerdere Schockemöhle (Lewitz)-paarden de top-10.

Diaron

In de eerste afdeling werd Django PS (Diaron x Chacco-Blue) tweede onder Benjamin Wulschner met een 9 van de jury, de tweede afdeling werd gewonnen door Chaloubina PS (Chacoon Blue x Centadel) onder Patrick Stühlmeyer (9,1) en werd Diaro (Diaron x Chacco-Blue) met een 8,9 (en de snelste tijd) 2e onder Benjamin Wulschner.

En die twee Diarons waren niet de enige kinderen van de meervoudig Bundeskampioen die opvielen. Diaron dekte in 2016 (het jaar waarin deze Diarons ‘gemaakt’ werden) alleen nog maar bij Paul Schockemöhle op Gestüt Lewitz. Schockemöhle zette de schimmelhengst veelvoudig in en zes van de paarden uit die eerste Lewitz-jaargang sprongen vandaag in Warendorf. Van die zes behoorden er vijf tot de top.

Kathrin Eckermann

In de derde afdeling maakte Kathrin Eckermann de dienst uit. ‘Miss Bundeschampionate’ reed Cascajall (Casallco x Comme il faut) naar de eerste plaats (9,1) en Viva Fly (Vivant x Starpower) naar de tweede plaats (8,8). In de tweede afdeling reed Eckermann ook nog de hengst Forlee (For Pleasure uit Bundeskampioene Chao Lee) naar de twaalfde plaats.

Uitslag

