BuCha: Delorean-zoon Diafys OLD wint kwalificatie zevenjarigen overtuigend

Vorig jaar werd op de Bundeschampionate in Warendorf het Bundeschampionat voor zevenjarige dressuurpaarden geïntroduceerd. Dit jaar ontwikkelde de rubriek zich direct tot een volwaardig kampioenschap met kwaliteit en kwantiteit. Overtuigend aan kop in de kwalificatie kwam Diafys OLD (Delorean x D-Day) met Stefanie Wittmann, die vorig jaar vierde werd in het Bundeschampionat voor zesjarigen. Hij scoorde 80,4%.