BuCha: Favoriet Fynch Hatton vanwege bloedregel uitgesloten

De driejarige hengst Fynch Hatton (v. Formel Eins) was onder Eva Möller de grote favoriet voor de Bundestitel bij de driejarige hengsten. Het Bundeschampionat was echter al na een paar rondjes voorbij voor de hengst van Andreas Helgstrand: hij werd vanwege de bloedregel uitgesloten.

De jury stelde bloed vast in de mond van de driejarige hengst en stuurde hem daarom de ring uit. Fynch Hatton maakte een grote kans op de titel. De bruine hengst was dit voorjaar kampioen van de Oldenburger zadelkeuring en kwam daar voor 260.000 euro in handen van Andreas Helgstrand. Op het Oldenburger kampioenschap in Rastede won hij (onder andere met een 10 voor de galop) bij de driejarige hengsten.

