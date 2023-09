BuCha: Fijne Endorphin verslaat favorieten in kwalificatie 4-jarige hengsten

De kwaliteit bij de vierjarige hengsten op de Bundeschampionate in Warendorf is dit jaar niet zo bijzonder. Met een 8,7 gemiddeld kwam de Hannoveraanse Endorphin (Escolar x Don Nobless) op kop te staan. Veelbesproken favorieten stelden teleur, zoals de testtopper Escanto PS (v. Escamillo, 8,2 gem.) en de Oldenburger kampioen Incredible (v. Indian Rock, 8,1 gem.).

De fijne Endorphin van Ingo Pape, die tot op heden nog niet zoveel in het nieuws was als zijn collega’s in de proef, maakte een goede indruk onder Gretha Heemsoth en scoorde vooral met zijn rittigkeit en interieur (rittigkeit: 9,5). De Mecklenburger kampioen Viva Vitalis (Vitalis uit de volle zus van For Romance) volgde op de tweede plaats met een 8,6 gemiddeld, voor de DSP-veilingtopper (326.000 euro) Benison (v. Benicio) met een 8,4 gemiddeld.

Uitslag

Bron: Horses.nl