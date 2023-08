BuCha: First Date OLD onder 16-jarige Schmitz-Heinen met 10 voor dürchlässigkeit naar winst

Normaal gesproken is de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden interessanter dan die voor zesjarigen op de Bundeschampionate, maar dit was dat omgedraaid. Waar de rubriek voor vijfjarigen niet echt een uitgesproken topper had, stalen twee Oldenburger merries de show bij de zesjarigen. Vooraan voormalig Oldenburger kampioensmerrie First Date OLD (v. For Dance), die onder de net 16-jarige (extreem succesvolle pony) amazone Julie-Sofie Schmitz Heinen een 9,3 gemiddeld scoorde met een 10 voor de dürchlässigkeit.

First Date OLD heeft al een boel gewonnen: ze was niet alleen Oldenburgs merriekampioene, maar won ook zilver op de Bundeschampionate als driejarige, werd vierde als vierjarige en achtste als vijfjarige. De merrie werd vorig jaar aangeschaft voor de zeer succesvolle (drie gouden teammedailles en nog een paar medailles van de Europese Kampioenschappen) pony-amazone en de twee zijn een zeer goede match. In de kwalificatieproef voor zesjarige dressuurpaarden scoorde het duo een 9,3 gemiddeld met de ultieme 10 voor de dürchlässigkeit.

Fille d’Or OLD

Een tweede Oldenburger merrie die boven de rest van het veld uitstak was Fille d’Or OLD (Blue St. Schufro x Fidertanz) onder Lisa Marie Koch. De merrie die vorig jaar op de Wereldkampioenschappen in Ermelo achtste werd maakte een zeer goede indruk in Warendorf, kreeg een daverend applaus en scoorde gemiddeld een 8,9.

Galaxy Man

Die score zette ook de ruin Galaxy Man (Grand Galaxy Win x Desperados FRH) onder Sina Aringer neer, al vroeg in de ochtend. Vierde op niet al de grote afstand werd Blue (Buckingham x Locksley II) onder Tessa Frank met een 8,7.

Uitslag

Bron: Horses.nl