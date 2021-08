BuCha: Fürst Finest aan kop in kwalificatie zesjarigen

Met een 9 gemiddeld gaat Fürst Finest (Finest x Hotline) als topper naar de finale voor zesjarige dressuurpaarden op de Bundeschampionate in Warendorf. Onder Heinz-Jörg Wächter scoorde de hengst vandaag een 9 voor de stap, een 9 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 9,5 voor de dürchlässigkeit en een 9 voor de totaalindruk.

Allemaal relatief onbekende paarden in de top vandaag. Op een tweede plaats met een 8,8 gemiddeld kwam Dark Hill (Damon Hill x Stalypso x Equest Carnute x Grosso Z) met Carina Scholz terecht, de derde plaats (8,7 gemiddeld) werd gedeeld door Famous K (Finest x Londonderry) en de in Holstein goedgekeurde dressuurhengst Quiraz ABN (Quaterback x Carpaccio). Op de gedeelde 5e plaats (8,6) een eerste ‘oude bekende’ uit Warendorf: Feingefühl, die al eens Bundeskampioene was. Zij deelde vandaag in de kwalificatie de vijfde plaats met Fürst Kennedy (Fürsten-Look x Don Kennedy).

Uitslag

Bron: Horses.nl