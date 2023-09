BuCha: Global Player-zoon Global Hope vooraan bij driejarige hengsten

De driejarige Global Player-zoon Global Hope (Global Player x Fidertanz) werd begin augustus tweede op het Hannoveraanse Kampioenschap voor driejarige hengsten, achter So Special (Secret x Bon Coeur). In Warendorf op de Bundeschampionate waren de rollen omgedraaid in de kwalifcatieproef: Global Hope won met een 9,1, So Special werd tweede met een 9 gemiddeld.

Global Hope werd vorig jaar goedgekeurd in Westfalen en kwam voor 40.500 euro in handen van Klosterhof Medingen. Zijn grootste concurrent So Special, in bezit van Secret-eigenaar Wahlers, is nog niet goedgekeurd. Deze twee hengsten lijken elkaars grootste concurrenten, maar sowieso is het dringen in de top van het veld bij de driejarigen. De gehele top-5 scoorde een 8,5 of hoger: de derde plaats (8,8) was voor de eveneens nog niet goedgekeurde Elocin (Escamillo x Fürstenball), gevolgd door minitesttopper Bon Bolero (Bon Vivaldi x Fürst Romancier) en Helgstrands Hannoveraanse premiehengst For Royalty (For Romance OLD x Franziskus), die respectievelijk een 8,6 en een 8,5 gemiddeld kregen.

Uitslag

Bron: Horses.nl